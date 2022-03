Real-PSG : Jamie Carragher détruit les Parisiens

Jamie Carragher, ancienne gloire de Liverpool et de l'équipe d'Angleterre, s'est montré très sévère à l'égard du Paris SG suite à son élimination en 8e de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid (3-1). Le troisième but madrilène ne passe toujours pas pour l'Anglais.



«Prendre un but onze secondes après l’engagement… Si le Real Madrid avait joué une équipe U15, cela ne serait pas arrivé. C’est incroyable et embarrassant pour une équipe de ce niveau», a-t-il lancé au micro de CBS Sports.