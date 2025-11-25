Rebasing 2021 : le Sénégal revoit son PIB à la hausse et améliore ses principaux indicateurs macroéconomiques (Ansd)

L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographique (ANSD) a procédé à une révision majeure de ses comptes nationaux. Dans sa publication ce 25 novembre 2025, l'institution annonce le passage des comptes nationaux "en base 2021 en remplacement de celle 2014". Un exercice technique qui a "entrainé une modification de l'ensemble des agrégats macroéconomiques".
Ce changement d'année de base, qui vise à "refléter au mieux la réalité économique" sénégalaise, a permis de "réviser les nomenclatures des activités économiques et des produits, d'intégrer des sources de données plus actuelles et d'améliorer la méthodologie d'élaboration des comptes nationaux", peut-on lire dans le document visité par PressAfrik.
Cette rebasing a conduit à "une révision à la hausse du niveau du PIB de 2021". Selon l'ANSD, "le PIB du Sénégal s'établit à 17 316 milliards FCFA avec la nouvelle base 2021 contre 15 261 milliards FCFA selon l'ancienne base 2014, soit une revalorisation de 13,5%".
Cette revalorisation de 2 054,7 milliards FCFA s'explique principalement par "une prise en compte de nouvelles enquêtes et des améliorations de couverture qui ont contribué à hauteur de 11,6 points".
Le rebasing dessine une économie sénégalaise transformée : "le poids du secteur tertiaire en 2021 a enregistré une augmentation, passant de 50,5% à 53,4%" tandis que "le poids du secteur secondaire s'est replié passant de 23,9% à 22,6%".
La révision améliore sensiblement les indicateurs clés de l'économie sénégalaise notamment le "solde budgétaire global rapporté au PIB passe de (-13,3%) à (-11,8%) en 2021; le taux de pression fiscale s'établit en 2021 à 15,9% contre 18,0%; le taux d'endettement public est ressorti en 2021 à 80,0% contre 90,8% du PIB". Selon l'Agence, "le solde extérieur courant rapporté au PIB s'est situé en 2021 à (-10,7%) contre (-12,1%)".
