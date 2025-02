Rebasing salariale : le SAMES contre toute baisse de salaire

Comme annoncé plutôt, le Syndicat autonome des médecins du Sénégal (SAMES) entame une grève ce mardi. S’exprimant face à la presse, le secrétaire général, le Docteur Mamadou Demba Ndour, a demandé aux autorités de prendre leurs responsabilités dans la résolution des crises structurelles qui sévissent dans le système de santé.



Evoquant le rebasing salarial annoncé par le secrétaire général du gouvernement Ahmadou Al Aminou Lo, le Dr Ndour a souligné que « la question salariale est une priorité, mais elle ne doit pas occulter l’urgence d’investir dans des infrastructures de santé de qualité et dans des équipements modernes, nécessaires pour garantir la qualité des soins et la dignité des patients ». Il a exprimé fermement la position de son syndicat face à l’annonce de la baisse prévue des salaires dans la fonction publique, une décision qui, selon lui, ne concerne en aucun cas les professionnels de la santé. « Depuis les indépendances, le corps médical a été l’un des rares à avoir subi une injustice notable en termes de rémunération », a-t-il souligné.



Le SAMES estime que l’idée d’une réduction des salaires des médecins, pharmaciens, chirurgiens et dentistes n’est pas acceptable. Selon le Docteur Ndour, la profession médicale, historiquement sous-évaluée, ne devrait pas être affectée par cette politique salariale. « Nous estimons même qu’il est temps pour nous d’avoir une augmentation de salaire, surtout au moment où d’autres corps de la fonction publique, bénéficiant de rémunérations bien plus élevées que les nôtres, feront face à des réductions », a-t-il conclu.