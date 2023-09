Rébellion au sein de BBY: Wilane revient sur sa promesse de devenir candidat du PS

Le porte-parole du Parti socialiste Abdoulaye Wilane avait averti Benno Bokk Yakar: « s’il y a division après le choix de Macky, je vais me présenter en 2024 et gagner au 1er tour ». Aujourd'hui, après le choix porté sur Amadou Ba et une division notée au sein de la coalition au pouvoir, le député a renoncé à sa promesse de devenir candidat du Parti socialiste.

Fana CiSSE

