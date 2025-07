Rebeuss : Depuis sa cellule, Khalifa Rappeur se dit trahi et déplore l'absence d’Ousmane Sonko

"Ils m'ont abandonné. Je me sens trahi. Toutes les déclarations que j'ai faites, c'est dans le sens d'alerter les autorités. Je me suis battu pour le changement et mon père s'est beaucoup sacrifié pour le Projet.Aucune autorité du régime n'est venue me rendre visite.Quand j'ai appris qu'Ousmane SONKO était venu rendre visite à Azoura et Kaïré, j'ai pensé qu'il allait s'enquérir de ma situation, lui qui a vécu toutes sortes d'épreuves avec mon père..."Tels ont été les mots de notre frère Khalifa Rappeur qui font froid dans le dos. J'ai vu un homme meurtri et très éprouvé, mais mentalement solide.