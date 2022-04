Rebeuss : un Nigérian arrêté avec un charriot contenant de la viande d’âne

Les hommes du commissariat de Rebeuss ont interpellé, un ressortissant nigérian répondant au nom de François Osebovo avec un chariot contenant de la viande d'âne destinée à la vente. Les faits se sont déroulés hier lundi, dans les rues de la Médina près du centre-ville de Dakar. Selon le journal « Les Échos », tout est parti d'une opération de routine de sécurisation des personnes et des biens à hauteur du rond-point de poste de Médina par les policiers de Rebeuss.



C’est ainsi que le mis en cause a été aperçu poussant un chariot, dégageant une odeur nauséabonde. Soupçonnant quelque chose de louche, les policiers lui ont demandé de s’arrêter pour une fouille. Pressé de questions, le Nigérian a déclaré qu’il habitait le quartier Fass (dans la banlieue dakaroise) et transportait de la viande de bœuf. Et qu’il se rendait au domicile d'un parent à la Médina pour conserver la viande au frigo. Ce, à cause des récurrentes coupures d'électricité dans leur localité.



Peu convaincus par ces propos, les policiers l’ont conduit au poste de police pour une enquête. Par la suite, l’aide des services d'hygiène a été sollicitée afin d’examiner le chariot de viande. Ceux-ci, ont révélé qu'il s’agissait de la viande d'âne.



Acculé par les enquêteurs, François Osebovo a indiqué qu’il tenait un restaurant, dans son quartier à Fass. Toutefois, le mis en cause a refusé catégoriquement de conduire les enquêteurs sur les lieux. Finalement, il a été placé en garde à vue. Ils devraient le présenter ce mardi 26 avril devant le parquet de Dakar pour « détention et tentative d'écoulement de produit impropre à la consommation et ouverture d'un restaurant à domicile sans autorisation préalable ».