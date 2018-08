Rebondissement dans l’affaire Bara Sady : le dossier entre les mains du Procureur

Le juge Youssou Diop, patron du deuxième cabinet de la Chambre d’accusation vient de boucler le dossier de Bara Sady dans une affaire portant sur un préjudice de 48 milliards de francs Cfa. Transmis au Procureur de la république pour avis, c’est désormais à ce dernier qui dispose de 15 jours maximum de jouer.



Cette affaire avait débuté en 2013 lorsque M. Sady avait été inculpé par l’ancien Doyen des juges Mahawa Sémou Diouf. L’affaire avait ensuite atterri entre les mains de Yakham Lèye lui-même président de la deuxième Chambre, qui avait écroué M Sady et certains de ses collaborateurs.



Mais, la première manche avait été remportée par les conseils de M. Sady car il bénéficiera plus tard d’une liberté prononcée par la Chambre d’accusation de la Cour d’Appel. Les jours à venir vont donc être déterminants pour Bara Sady d’autant plus qu’après le réquisitoire du procureur, le juge Diop déterminera l’opportunité ou non des poursuites.