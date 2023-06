Recensement national: les opérations vont se poursuivre jusqu'au 20 juin (Ansd)

L'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (ANSD) a décidé de proroger le 5e Recensement général de la population et de l'Habitat. Elle informe que les opérations vont se poursuivre dans certains localités des régions de Dakar et de Diourbel jusqu'au 20 juin 2023.



Dans un communiqué rendu public hier mercredi, l'agence remercie les ménages qui ont pris le temps de répondre au questionnaire. Elle informe qu'à la fin de la journée du 13 juin 2023, "le taux de progression national de la collecte est de 95%".



L'ANDS invite cependant, "ceux qui n'ont pas encore été recensés à contacter le numéro vert mis à la disposition du public au 800 00 24 24 tous les jours de 9h à 22H".



Mieux, elle appelle "les ménages à réserver un bon accueil aux agents recenseurs et à leur fournir des informations exactes".



Avant d'expliquer l'objectif de ce recensement. "Les données issues du recensement permettent aux pouvoirs publics, au secteur privé, à la société civile, aux acteurs au développement, au monde universitaire et à tous les utilisateurs, de disposer d'informations statistiques exhaustives pour la conception, la mesure et l'analyse des programmes locaux et nationaux de développement", renseigne l'Ansd.