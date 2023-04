Réception de 130 kiosques multi-services combinant emploi pour 260 jeunes et accès aux services digitaux

Dans le cadre d’une cérémonie d’inauguration officielle à Dakar, le coup d’envoi est donné ce vendredi 28 avril 2023 au CICES à une initiative d’insertion économique innovante menée par la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur (DGASE) et ses partenaires.



130 kiosques multi-services, répartis dans plusieurs régions du pays, seront désormais exploités par deux personnes (migrants de retour et jeunes) chacun, combinant ainsi 260 emplois pour les jeunes et accès à des services digitaux pour les habitants des zones concernées.



Sur mandat du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), la construction de ces kiosques pilotes a été soutenue par la Coopération technique allemande (GIZ) dans le cadre du projet « RECOSA-Perspectives via la coopération Sud-Sud », entre septembre 2022 et avril 2023.



Aujourd’hui, ils deviennent fonctionnels et sont exploités par la DGASE en partenariat avec l’entreprise digitale B&G digital, pour une durée d’une année renouvelable, dans le cadre de la convention Etat-employeur avec la Direction de l’Emploi.

Formés aux services digitaux ainsi qu’à la gestion administrative et financière, les jeunes pourront conseiller leurs futurs clients sur des services aussi variés que les transferts d’argent, les paiements de factures et d’autres types de paiement mais aussi des services à valeur ajoutées innovantes proposées.



« En tant que DGASE, nous sommes entièrement mobilisés à diversifier la réintégration durable pour favoriser l’emploi des migrants de retour et jeunes à la recherche de perspectives, et nouons des partenariats avec différents acteurs étatiques et du secteur privé, dans divers secteurs d’avenir. Les kiosques multi-services, en combinant perspectives d’emplois pour les jeunes et accès aux services pour les habitants des communes, sont un véritable modèle gagnant-gagnant. Nous remercions la coopération allemande d’avoir soutenu la construction de ces 130 kiosques multi-services pilotes. Sur la base de cette expérience, nous ambitionnons aujourd’hui la mise à échelle via d’autres kiosques », informe Monsieur Amadou François Gaye, Ambassadeur Directeur Général de la DGASE.