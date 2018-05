Réception de la Cesl par le chef de l’Etat, les étudiants crient à la manipulation

La réception par le chef de l’Etat des étudiants de Saint-Louis est vue par le reste de leurs camarades des autres universités comme une tentative de division. Selon la Coordination nationale des étudiants du Sénégal (Cnes), le Président Sall tente de manipuler les étudiants et casser leur dynamique unitaire.



Les étudiants avaient en effet décrété un mot d‘ordre de grève illimitée suite à la mort de leur camarade Fallou Sène le 15 mai dernier. Et ils avaient formulé entre autres doléances, un tête-à-tête avec le chef de l’Etat, toute la lumière sur le drame, le limogeage du ministre de l’Enseignement supérieur.



La Cnes est d’avis que le chef de l’Etat devait recevoir tous les étudiants ensemble et non ceux de Saint-Louis seulement. Ils promettent par ailleurs de poursuivre leur lutte jusqu’à la satisfaction de leurs doléances.