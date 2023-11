Récit poignant d'un rescapé de la migration irrégulière : « on avait déjà fait 3 jours en mer sans sortir Dakar »

Dans la nuit de dimanche à lundi, une pirogue qui a quitté au quai de pêche de Bargny pour se rendre en Espagne, a échoué à la place de Gadaye, dans la banlieue de Dakar. Près 300 personnes étaient à bord. Deux (2) personnes sont mortes, 87 autres secourues par la Marine nationale. Le reste des 300 personnes est porté disparu. Un des rescapés de cette aventure dangereuse s’est confié.



« Nous avons pris le départ samedi entre 20 heures et 22 heures. Nous sommes montés dans la pirogue et avons attendu le capitaine. Mais quand il est venu, il a clairement dit que la pirogue ne pouvait pas partir parce qu'il n'y avait pas assez de carburant. Par la suite, on s'est caché quelque part jusqu'au lendemain. C'est le dimanche, vers 19 heures, que nous avions enfin décidé de partir mais la pompe qui devait servir à vider l'eau de la pirogue ne marchait pas du tout. Cependant, nous avons pris le risque quand-même de partir », raconte Badiane à nos confrères du journal Libération.



« Mais, avant de sortir Dakar, les moteurs ont commencé à déconner et le capitaine a appelé quelqu'un qui devait amener un autre moteur de type 60. C'est ainsi, on a jeté l'ancre entre Kayar et Malika pour prendre le moteur. On était là-bas, entre Malika et Kayar, de 4 heures du matin jusqu'à 19h. Beaucoup parmi nous étaient fatigué et ne voulaient même plus partir parce qu'on avait déjà fait 3 jours en mer sans sortir Dakar. A cet instant, on voulait accoster à Malika mais malheureusement, nous avons croisé un bateau de la Marine nationale qui a immobilisé notre pirogue, et avec le petit canoë, ils voulaient amener les gens par petits groupes en commençant par les femmes et ceux qui étaient mal en point. Je faisais partie de ceux qui étaient montés dans le canoë », ajoute-t-il.



« Je remercie le bon Dieu »



C’est par la suite sieur Badiane a su que la pirogue avait échoué à Gadaye, dans le département de Guédiawaye. « Je pense qu'au départ on était 135 personnes mais à hauteur de Yoff aussi, il y avait d'autres personnes qui nous avaient rejoints dans la pirogue. Mais j'ai entendu que deux personnes ont perdu la vie à Gadaye. Le canoë ne pouvait contenir que 7 personnes. C'est la deuxième fois que je prenais une pirogue à l'intervalle de 20 jours », a-t-il confié.



Non sans ajouter : «J'ai rien payé. J'étais par hasard au bord de la plage et quand j'ai vu que les gens monter dans la pirogue, moi aussi je suis monté. J'étais assis à côté d'une femme qui était avec d'autres membres de sa famille. Elle m'a fait savoir qu'ils ont payé au total plus de 2 millions Fcfa. Nous avons passé trois jours très difficiles en mer parce que durant le dernier jour, la mer était trop agitée. C'est pourquoi je remercie le bon Dieu car si on était vraiment parti, on pouvait tous mourir».