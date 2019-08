Reconstitution du meurtre de Bineta Camara: Pape Alioune Fall craque, fond en larmes en revenant sur les faits

Prévue hier, mercredi dans la matinée, la reconstitution du meurtre de Bineta Camara, tuée chez elle durant le mois de Ramadan passé, a finalement eu lieu en début de soirée. Conduit par les autorités judiciaires de Tambacounda, région où se sont passés les faits, le présumé meurtrier, Pape Alioune Fall, est revenu sur ce qui s’est passé, les larmes aux yeux.



«J’ai joint au téléphone Bineta Camara le jour des faits, le samedi 18 mai, vers 19 heures. L’appel a duré 7 secondes, et je me suis rendu à son domicile, où elle se trouvait. Une fois devant la porte, j’ai hélé Bineta, lui demandant d’ouvrir la porte. Je précise qu’auparavant , j’avais pris le soin de joindre le vigile, Malick Diop, alias « Ako », histoire de le situer (…) », a expliqué Pape Alioune Fall, joignant la parole au geste.



Poursuivant, il a ajouté : « Bineta s’est empressée d’ouvrir la porte et je me suis chargé de refermer à double tour. C’est alors que nous empruntions le couloir qui mène à l’appartement que l’ai interpellé, lui indiquant que son père ne se soucie pas de mon avenir. Que malgré toutes ces années passées à ses côtés, il n’a rien fait pour moi, contrairement à certains à qui il a trouvé des contrats de travail (…) ».



« Dans la foulée, elle m’a répondu sèchement, me crachant à la figure que la politique ne l’intéresse pas et que je n’avais qu’à exposer ma requête à son père. Irrité par cette réponse, j’ai arraché son foulard et me suis rué sur elle pour l’étrangler. Elle a riposté et m’a asséné une gifle. Nous nous sommes battus dans la chambre de ses parents. Là, je lui ai asséné un coup à la tempe ».



« J’avoue que j’avais l’intention de coucher avec elle… »



« J’avoue que j’avais l’intention de coucher avec elle, mais elle m’a opposé une farouche résistance. C’est lorsqu’elle a lourdement chuté sur les carreaux et cassé l’écran plat de la télévision que j’ai pris peur et lâché prise. Puis j’ai réalisé qu’elle n’allait pas bien et que visiblement, elle agonisait », a-t-il fait savoir exprimant un fond remord, il craque et fond en larme.



Après une courte pose, Fall se reprend, mais perd le fil de ses idées. Acculé de questions par les enquêteurs, il poursuit sa narration. «L’instant d’après, j’ai entendu un bruit provenant du portail. J’ai quitté aussitôt la chambre pour se cacher derrière le bâtiment, de là, j’ai pris une échelle et escaladé le mur ».



Pour dissimuler son acte, a-t-il souligné, il a éteint le téléphone portable de sa victime qu’il avait emportée et l’avait cachée sous son matelas et s’est ensuite rendu chez un de ses amis.



« A l’ébruitement de la mort de Bineta, je me suis présenté à la maison mortuaire. Là, pour brouiller les pistes, j’ai simulé un profond chagrin, en proférant de grossières insanités à l’endroit du meurtrier », s’est-il confié. Mieux, a-t-il conclu, «J’ai envahi les Réseaux sociaux, décriant ce crime. J’ai été démasqué le lundi suivant ».