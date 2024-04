Reconversion après la perte du pouvoir : Abdou Karim Fofana prend trois (3) mois de réflexion...

Dans la foulée des transitions post-gouvernementales, Abdou Karim Fofana, ancien ministre du Commerce sous le régime de Macky Sall, va se retirer temporairement pour se ressourcer et envisager son avenir. Actuellement à l'étranger M. Fofana prévoit de consacrer au moins trois (3) mois à la réflexion sur ses projets futurs.



Parmi ses aspirations figurent la poursuite de son doctorat en science de gestion, axée sur la nouvelle gestion publique et les contrats de performance dans l'administration. « J'avais entamé ma Thèse quand j'étais ministre en charge du Plan Sénégal émergent (PSE), mais j'ai dû arrêter cela quand je suis parti au ministère du Commerce », explique-t-il. Désormais, avec un emploi du temps plus souple, il prévoit de reprendre ses recherches en juin, en mettant à jour son projet de thèse, lit-on dans les colonnes de L'Observateur.



Parallèlement à ses aspirations académiques, l'ancien ministre explore également des opportunités de collaboration avec des entités locales. Son expérience variée dans des domaines tels que l'immobilier, la consommation et le développement des PME lui offre un éventail de possibilités.



« Je prends le temps de la réflexion, au moins trois mois pour me reposer, avant de finaliser mes idées entre les offres et propositions pour collaborer avec certaines structures privées en plus de mes projets personnels », précise-t-il.



En outre, Fofana profite de ce temps pour renforcer les liens familiaux, en accord avec une attention portée à ses enfants. « J'essaie de m'organiser pour aller les récupérer à l'école une à deux fois par semaine, discuter avec leurs enseignants, etc. », partage-t-il. Cette période lui permet également d'approfondir leur éducation religieuse et académique.



Sur le plan politique, Abdou Karim Fofana réaffirme son engagement envers l'Alliance pour la République (APR) et la Coalition Benno Bokk Yaakaar, tout en prenant du recul pour se concentrer sur ses projets personnels et professionnels à venir.