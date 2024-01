Recours contre la double nationalité de Karim Wade : TAS bénéficie du soutien de Sérigne Mboup

Le leader de la République des valeurs, Thierno Alassane Sall ne sera pas seul dans sa démarche. Il bénéficie du soutien de quelques-uns de ses collègues dont Sérigne Mboup. Le maire de Kaolack, candidat à l’élection présidentielle est d’avis que la démarche de TAS repose sur le droit. Le président de la chambre de commerce de Kaolack trouve tout à fait normal l’acte posé par le leader de la République des valeurs. « C’est son droit le plus absolu de poser un tel acte. Il appartient à Karim Wade et aux responsables du Pds de prouver le contraire », a laissé entendre Sérigne Mboup.



Pour rappel, Thierno Alassane Sall dépose ce mardi un recours de contestation devant le Conseil constitutionnel contre la double nationalité de Karim Wade. Le fils de l’ancien Président Sénégalais, Abdoulaye Wade est le candidat du Pds pour la présidentielle de février 2024. Et le leader de la République des valeurs est d’avis que l’exigence de la nationalité Sénégalaise exclusive pour briguer la présidence au Sénégal repose sur des principes fondamentaux. Dès lors, d’après TAS, son recours reste légitime.

Toujours est-il que le leader de la République des valeurs reste convaincu dans ses démarches. Depuis que cette procédure de recours est entamée, il essuie des critiques qui fusent de partout. Mais l'ancien ministre de l'énergie compte aller jusqu'au bout.