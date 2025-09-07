Recours de Barthélémy Dias : l'État devra respecter la décision de la Cour suprême du 18 septembre (Seydou Guèye)

Le porte-parole de l’Alliance pour la République (APR), Seydou Guèye, a souligné le devoir de l’État de respecter la décision qui sera rendue par la Cour suprême le 18 septembre prochain, concernant le recours déposé par Barthélémy Dias visant à être réhabilité dans ses fonctions de maire de Dakar. L’ancien ministre-conseiller a indiqué que l’APR n’a pas apprécié la décision des autorités de « confisquer » le mandat de Barthélémy Dias à la mairie, précisant par ailleurs que le régime de Macky Sall n’a jamais eu l’intention d’engager une telle procédure d’élimination de l’ancien maire.



Invité dans l’émission Face au Jury sur PressAfrik TV, Seydou Guèye a également rejeté les accusations selon lesquelles les conseillers de l’APR auraient voté en faveur du nouveau maire de Dakar, Abass Fall, lors du vote organisé en session extraordinaire le 25 août dernier. Pour appuyer ses propos, il a révélé qu’avec la perte du pouvoir en mars 2024, l’APR ne compte plus que trois (3) conseillers à la mairie de Dakar

