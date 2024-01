Recours en annulation du décret de nomination des membres de la CENA : Dr Cheikh Tidiane Dièye s'explique

Fixée pour ce mercredi 3 janvier, l’audience devant la chambre administrative de la Cours Suprême portant sur le recours en annulation du décret de nomination des membres de la CENA introduit par l’opposition et la société civile n’aura sans doute pas lieu. Le recours a été annulé pour "sauvegarder le calendrier républicain", selon Aminata Touré. Après la candidate de Mimi2024, Dr Cheikh Tidiane Dièye apporte des précisions.



"Considérant les évolutions récentes de l’environnement politique et les manœuvres souterraines tendant à perturber le processus électoral en cours, les leaders signataires du recours ont décidé de se retirer de la procédure", a expliqué le candidat déclaré à la présidentielle de 2024.



Avant de préciser qu': "Ils ont saisi leurs conseils pour déposer des lettres de désistement".



Dr Dièye de souligner : "L’élection présidentielle doit se tenir le 25 février 2024 et le calendrier républicain doit être scrupuleusement respecté".