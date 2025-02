Recrudescence des accidents : Amadou Ba alerte sur une « hécatombe silencieuse » et dénonce le silence des autorités

L’ancien Premier ministre Amadou Ba a exprimé sa préoccupation face à la montée inquiétante des accidents de la route. Dans un post publié sur sa page Facebook, le président du mouvement « La Nouvelle Responsabilité » alerte sur cette « hécatombe silencieuse » et déplore le silence des nouvelles autorités face à la situation.



Amadou Ba plaide pour un renforcement des contrôles routiers, une amélioration des infrastructures et une responsabilisation accrue de tous les usagers. Selon lui, seule une action concertée et rigoureuse permettra de freiner ce fléau qui endeuille régulièrement des familles à travers le pays.



Voici l’intégralité de son message.





"Chers compatriotes,



Depuis le début du mois de février, plusieurs accidents de la route ont endeuillé le Sénégal, coûtant la vie à de nombreux compatriotes et blessant plusieurs autres. En ces moments de douleur, j’adresse mes sincères condoléances aux familles éprouvées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.



Face à ces drames, le silence des autorités est troublant. Il est inadmissible que de telles tragédies continuent sans réaction forte. La sécurité routière ne doit pas être reléguée au second plan : il est urgent de renforcer les contrôles, d’améliorer les infrastructures et de responsabiliser tous les usagers.



Le Sénégal ne peut plus tolérer ces pertes humaines évitables. Il est temps d’agir".