Recrutement de Sybeth Ndiaye: le groupe suisse Adecco a déboursé une prime de signature de 25 mille euros

Après l’épisode de son départ de l’Élysée très médiatisé, il y’a désormais une nouvelle vie pour la franco-sénégalaise Sibeth NDIAYE. Elle vient de poser ses valises chez le géant mondial du recrutement temporaire du travail, Adecco, basé en Suisse. Sibeth NDIAYE y officie en qualité Secrétaire générale de la filiale française du groupe suisse Adecco.



Prime d’entrée de 25 000 Euros

Selon des indiscrétions autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le bonus d’entrée de prime de signature a coûté au groupe Adecco la bagatelle de 25000 Euros. La communicante franco-sénégalaise n’a pas hésité à signer son contrat de travail sur fonds de ‘’privilèges financiers et assurance’’ avec le géant suisse Adecco.



Confidentiel Afrique a appris aussi que l’égérie fait son entrée au sein du très sélectif comité exécutif d’Adecco France.



À 41 ans, Sibeth Ndiaye, l’une des plus proches collaboratrices d’Emmanuel Macron, prend l’option de s’éloigner des tumultes de la vie politique qui l’avaient beaucoup exposée sois les projecteurs des médias français. C’est une nouvelle page qui s’ouvre dans la carrière professionnelle post- Élysée de cette crack, dont l’influence et l’expertise seront mises à contribution pour le géant suisse Adecco, rapporte Confidential Afrique.