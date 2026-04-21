Recrutements d'agents, pacte de stabilité et code de la santé : le ministre fait le point sur plusieurs chantiers

Ibrahima Sy, ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, a fait le point sur plusieurs dossiers de son département, ce mardi 21 avril 2026, lors de la conférence de presse du gouvernement, dans le cadre du Pacte de stabilité sociale.



Le ministre a annoncé un recrutement massif dans le secteur de la santé. « Nous allons recruter 2 500 agents médicaux à travers un recrutement spécial, notamment des médecins, des infirmiers et des sages-femmes, mais aussi du personnel administratif et technique », a-t-il déclaré, soulignant également une volonté de corriger certaines inégalités au sein du système.



S’agissant des indemnités, il a rappelé les engagements pris par l’État. « L’élargissement de l’indemnité de logement aux contractuels reste un point de discussion. Depuis 2022, des accords ont été signés avec les partenaires sociaux, mais leur mise en œuvre intégrale est encore en cours », a-t-il précisé.



Sur le plan législatif, le ministre a annoncé des avancées importantes. « Le Sénégal ne dispose pas encore d’un Code de la santé. Nous sommes en train de l’élaborer : la partie législative est achevée et nous travaillons actuellement sur la partie réglementaire », a-t-il indiqué.



Concernant la réforme hospitalière, il a assuré que les travaux avancent. « Nous progressons sur la réforme du système hospitalier, actuellement en phase de finalisation, tout comme la révision de la carte hospitalière », a-t-il expliqué.



Le ministre a également annoncé la création prochaine d’une direction dédiée à la promotion de la santé. « Le décret est en préparation », a-t-il fait savoir.



Au sujet du remplacement des techniciens supérieurs, Ibrahima Sy a précisé que « le décret concerne 1 611 agents » et que « 878 d’entre eux ont déjà déposé leurs demandes, qui ont été transmises ».



Sur le volet des infrastructures, il a mis en avant les investissements réalisés. « Près de 65 milliards de FCFA ont été injectés en deux ans pour renforcer le plateau technique, avec l’acquisition d’équipements et de laboratoires », a-t-il souligné, ajoutant que plusieurs blocs opératoires vétustes ont été réhabilités et rééquipés.



En conclusion, le ministre a insisté sur l’importance du dialogue avec les syndicats. « Je suis le premier des syndicats, car j’ai besoin d’un secteur qui fonctionne », a-t-il affirmé, avant de préciser : « J’évite toujours de prendre des engagements que je ne peux pas tenir. Je préfère que l’on travailler ensemble sur des solutions réalistes et faisables pour construire notre système de santé ».