Coupe du monde 2026: pourquoi l'arbitre Omar Abdulkadir Artan, évincé des USA, n'a pas été envoyé au Mexique ou au Canada?

À son arrivée à Miami, Omar Abdulkadir Artan s’est vu refuser l’accès au territoire américain par les services de l’immigration. Malgré son statut d’arbitre sélectionné pour la Coupe du monde, les autorités américaines n’ont pas souhaité revenir sur leur décision et l’ont renvoyé vers Istanbul, en Turquie. Cette situation soulève désormais de nombreuses interrogations quant à l’accueil réservé à cet officiel de la FIFA, à la préparation logistique de son déplacement ainsi qu’aux raisons qui ont conduit l’instance internationale à ne pas l’affecter à des rencontres disputées au Canada ou au Mexique.



Depuis que les services de l’immigration américains ont décidé de renvoyer en Turquie Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien retenu pour la Coupe du monde, les critiques se multiplient et plusieurs voix réclament des explications à la FIFA, organisatrice de la compétition. En effet, les États-Unis n’ont pas simplement refusé l’entrée à un simple supporter: ils ont interdit l’accès à leur territoire à un officiel de la FIFA, à l’un des plus hauts représentants de l’institution sur les 104 rencontres que compte le Mondial.



Tous les arbitres sont basés... à Miami



Pourtant, la réaction de la FIFA est demeurée particulièrement discrète. L’instance s’est limitée à la publication d’un bref communiqué officialisant le forfait de l’arbitre somalien pour la Coupe du monde 2026. Comment une telle situation a-t-elle pu se produire ? La Somalie figure depuis longtemps parmi les pays dont les ressortissants sont interdits d’accès au territoire américain. Les services de la FIFA ne pouvaient ignorer cette réalité.



Et pourtant, à aucun moment elle ne semble avoir mis tout son poids dans la balance afin de faciliter l’entrée sur le sol américain de celui qui a été désigné meilleur arbitre africain de l’année 2025. L'officiel est arrivé avec un passeport diplomatique sur le sol américain, ce qui n'a pas du tout plu aux autorités locales qui n'ont pas compris pourquoi il disposait d'un tel passeport, cette donnée est aussi à prendre en compte. Là encore, la FIFA aurait pu aiguiller le principal intéressé.



Cette décision suscite de vives réactions, et à juste titre. Plusieurs responsables politiques, notamment au Canada, ont tenu à faire savoir qu’Omar Abdulkadir Artan serait le bienvenu au Canada ou au Mexique, les deux autres pays hôtes de la compétition, si la FIFA décidait de revoir sa position. Dans les faits, toutefois, la situation est plus complexe. Tous les arbitres sélectionnés pour le Mondial sont basés à Miami durant l’ensemble du tournoi.



La "Team One", comme elle est surnommée, se regroupe quotidien pour les entraînements et surtout obtenir un arbitrage uniforme sur les 104 match. Entre leurs différentes désignations, les officiels regagnent systématiquement la ville de la côte Est afin de participer aux débriefings organisés par les responsables de l’arbitrage de la FIFA, mais également de poursuivre leur préparation physique. A l'instant T, ce n'est donc pas prévu d'adapter la situation pour faire revenir l'arbitre somalien, Omar Abdulkadir Artan.