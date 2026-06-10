Touba: deux mois de prison pour le marabout Serigne Mame Cheikh Wathie, qui échappe à une condamnation pour adultère

Selon le journal L’Observateur, à environ 150 Km à l'est de Dakar, le tribunal des flagrants délits de Diourbel a rendu son verdict hier, mardi 09 juin, dans l’affaire qui a secoué la région. Serigne Mame Cheikh Wathie, marabout de 37 ans, marié à quatre épouses et père de neuf enfants, a échappé aux poursuites pour adultère et menaces de mort.



Poursuivi après une plainte d’un couple de Touba, le chef religieux était accusé d’avoir eu des relations intimes avec F. Kane, une femme venue le consulter pour des problèmes de fertilité. Selon la plaignante, les séances de "bains mystiques" prescrites par le marabout lui auraient fait perdre la mémoire, et elle aurait constaté des traces suspectes après chaque rendez-vous.



À la barre, Serigne Mame Cheikh Wathie a rejeté en bloc les accusations d’adultère et de menaces de mort. Il a affirmé n’avoir fait qu’aider un couple en difficulté depuis quatre ans, sans jamais réclamer d’argent.



Le tribunal n’a pas retenu les chefs d’adultère et de menaces de mort. Le marabout a finalement été déclaré coupable de voie de fait et condamné à deux mois de prison avec sursis.



Cette affaire, largement relayée sur TikTok, intervient 48 heures après la condamnation à 20 ans de réclusion du marabout et maître coranique Serigne Khadim Mbacké, reconnu coupable d’abus sexuels sur 28 mineures.

