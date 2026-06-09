Valorisation des archives historiques : l’IFAN et l’ICDH envisagent une alliance stratégique

L’Institut Fondamental d’Afrique Noire (IFAN) de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar pourrait prochainement nouer un partenariat scientifique de premier plan avec le Centre international pour le patrimoine documentaire (ICDH), une structure affiliée à l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture).



L’objectif de cette collaboration, révélée dans une note de l’IFAN, est de valoriser un trésor documentaire exceptionnel : les archives de la prestigieuse École William Ponty. Ces documents sont inscrits depuis 2015 au Registre international de la Mémoire du monde de l’UNESCO.



Au total, ce sont 746 manuscrits en français représentant les précieux devoirs de vacances des anciens élèves de l’école qui sont jalousement conservés par l’IFAN, des cahiers rédigés par d’éminentes figures africaines ayant marqué l’histoire, toutes formées sur les bancs de cette prestigieuse école.



Pour concrétiser cette vision, les équipes de l’ICDH ont fait le déplacement à Dakar. Elles ont été reçues par le Directeur de l'IFAN, le Pr Matar Ndiaye, entouré d'experts clés de l'institut : Dr Massamba Thiam, chef du département de l'information scientifique, Mme Nafissatou Bakhoum, cheffe du service de la documentation, accompagnée de ses équipes.



Le directeur de l’IFAN s’est réjoui de cette future collaboration, qui témoigne de l’excellence de la recherche et de la conservation au sein de l’institut, tout en ouvrant de nouvelles perspectives internationales.