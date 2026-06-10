Adji Sarr : «Assumez que c’est votre leader (Sonko) qui a fait de moi une prostituée (…) je suis de retour»

En février 2021, la nommée Adji Sarr, employée du salon de massage "Sweet Beauty" à Dakar, a été révélée au public après une plainte contre le leader du Pastef, Ousmane Sonko, qu’elle accusait de «viols et menaces de mort». Si le mis en cause a toujours dénoncé «un complot», à l'issue d'un procès devant la Chambre criminelle de Dakar, il a été condamné le 1er juin 2023 à deux ans de prison ferme pour «corruption de la jeunesse», tandis qu'il a été acquitté des accusations de viol et de menaces de mort.



Aujourd’hui en exil en Europe, Adji Sarr a profité d’un live TikTok pour régler ses comptes avec les partisans de Sonko qui l’accusent toujours d’avoir «brisé» et «diffamé» leur leader. «On a tous reçu une éducation. Les insultes ne me font rien. Vous me traitez de prostituée, j’assume. Mais vous aussi, assumez que c’est votre leader (Ousmane Sonko) qui a fait de moi une prostituée», a-t-elle dit, dans des propos rapportés par le quotidien Les Echos, ce mercredi 10 juin.



Adji Sarr a aussi lâché une phrase mystérieuse, enveloppée de menaces et de sous-entendus, sans clairement préciser le fond de sa pensée. «Dans pas longtemps, vous allez encore plus me détester. Si c’est ma liberté qui vous dérange, prenez votre mal en patience, car je suis de retour», a-t-elle conclu.