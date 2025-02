Récupération des biens de l'État : le scandale du bail emphytéotique avec la famille Peretz

Dès sa prise de fonction, Elimane Pouye, nouveau directeur général de la Société de Gestion et d'Exploitation du Patrimoine Bâti de l'Etat (Sogepa), a lancé une vaste opération de récupération des biens de l’État bradés. À la suite d’une évaluation effectuée par ses équipes, il a été établi que le bâtiment de quatre niveaux construit par Ad Immobilier à la Caserne Samba Diéry Diallo valait environ deux fois moins que le bien cédé en centre-ville. En conséquence, la Sogepa a adressé une lettre à Ad Immobilier pour résilier le contrat de bail, allant jusqu’à proposer une indemnisation afin de récupérer l’ensemble foncier initialement cédé en centre-ville, nous apprend Libération.



Rappelons que l'affaire avait été mise en lumière par Ousmane Sonko, alors farouche opposant au régime de Macky Sall. Lors d’une conférence de presse, le leader de Pastef avait révélé qu'en vertu du décret numéro 2021-565 du 10 mai 2021, l'ancien Président Macky Sall avait validé un contrat de bail emphytéotique entre l'Agence de gestion du patrimoine bâti de l’État (AGPBE, désormais Sogepa) et Ad Immobilier, une société appartenant à la famille israélienne Peretz, spécialisée dans la vente d’armements à travers la société Ad Con.



Le contrat de bail emphytéotique, signé pour une durée de 50 ans, concernait le transfert de six titres fonciers à savoir les numéros 2775/Dk, 3119/Dk, 5655/Dk, 453/Dk, 198/Dk et 117/Dk à la famille Peretz pour un loyer annuel de 5 millions de francs CFA.



En retour de cette transaction, Ad Immobilier s'engageait à construire un immeuble sur le site de la Caserne Samba Diéry Diallo, qui abritait alors le siège du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale.



Les six titres cédés à Ad Immobilier portaient sur un bloc situé en plein centre-ville, comprenant l'ancien siège du Haut Commandement de la Gendarmerie nationale, le Dojo national Amara Dabo démoli par la suite ainsi que le bâtiment des Archives nationales, entre autres. Le décret précisait que la famille Peretz, après avoir démarré les travaux de construction sur le site, pourrait, à terme, demander une cession définitive du bien moyennant le paiement de 283 millions de francs CFA.