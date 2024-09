Reddition des comptes : Moussa Bocar Thiam, Mame Mbaye Niang et l'ex-Dg du Fera Pape Ibrahima Faye bientôt auditionnés

Les convocations dans le cadre de la reddition des comptes vont se poursuivre. Après le placement sous mandat de dépôt de Lat Diop, ancien ministre des Sports et ex directeur général de la Lonase, d'autres responsables politique dans l'ancien régime sont dans la ligne de mire de la Division des Investigations Criminelles (Dic). Il s'agit de Moussa Bocar Thiam et Mame Mbaye Niang, respectivement ancien ministre de la Communication et ancien ministre du Tourisme et des Loisirs, et l'ex-Dg du Fonds d'entretien routier autonome (Fera), Papa Ibrahima Faye. Ils seront bientôt auditionnés dans des affaires les concernant sur instruction du Parquet financier.



Selon L'Observateur, cinq (5) dossiers sont sur la table de la Division des Investigations Criminelles (DIC) suite la transmission du Procureur de la République du parquet financier, Elhadj Alioune Abdoulaye Sylla.



Le journal souligne que la Dic a déjà commencé avec l'audition de Abdoulaye Sylla, patron du groupe Ecotra suite à des révélations faisant état de plusieurs lingots

dans une affaire de transition d'or d'environ 2700 Kilogrammes. Il a été, par la suite, libéré sur convocation.



Par ailleurs, l'ancien Directeur général de la Lonase, Lat Diop, lui, a été placé sous mandat de dépôt hier jeudi, pour détournement de derniers publics, blanchiment de capitaux et extorsion de fonds.



Après ces deux dossiers, les enquêteurs de la Dic vont enchaîner avec trois autres dignitaires du régime de Macky Sall, à savoir Mame Mbaye Niang ( actuellement à l'étranger), Moussa Bocar Thiam et l'ancien directeur du Fera, Pape Ibrahima Faye. Des sources judiciaires renseignent qu'ils seront entendus sur leur gestion.



Puisque, révèlent les mêmes sources, "des manquements graves ont été constatés dans la gestion de deniers publics, d'après des rapports d'enquête des corps de contrôle de l'Etat sur plusieurs Milliards FCFA".



Mieux, ajoutent les sources du journal, " Ils seront convoqués pour qu'ils donnent leur version sur les faits qui leur sont reprochés". Concernant l'ancien ministre Mame Mbaye Niang, les enquêteurs mettront sur la table le dossier du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac). L'ex ministre de la Communication, Moussa Bocar Thiam, lui, s'expliquera sur plusieurs dossiers, notamment les recettes générées avec les opérateurs téléphoniques, le fond d'aide à la presse.



L'ancien directeur général du Fera, Pape Ibrahima Faye, devrait être interpellé sur les montants dépensés dans la réalisation des infrastructures routières. Selon l'Observateur, les convocations ont été rédigées et les concernés seront dans les locaux du Dic sous peu.