Réduction de la mendicité forcée des enfants talibés : Save The Children engage le combat dans 8 communes du Sénégal

Save the Children lance une campagne de communication pour un changement de comportement de la communauté pour réduire la mendicité forcée des enfants talibés dans le cadre de son projet « USAID Wallu Talibe yi » en collaboration avec les acteurs communautaires, les leaders religieux et les autorités locales.



Le projet « USAID Wallu Talibe yi », financé par le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID), vise à "améliorer" les capacités des communautés à développer et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour permettre aux enfants de rester en toute sécurité dans leurs propres communautés et réduire la mendicité forcée des enfants dans 8 communes de Dakar et Kolda et en s’appuyant sur les leaders religieux et les acteurs du gouvernement local pour promouvoir un environnement protecteur des talibés.



La campagne, lancée aujourd’hui, a pour objectif de renforcer la communication pour le changement de comportement social pour sensibiliser les parents à garder les enfants dans les communautés et demander à tous les acteurs de contribuer à la réduction de la mendicité forcée des enfants.



Malgré les efforts fournis par l’Etat pour la protection des enfants talibés notamment à travers l’adoption de la loi 2005-06 du 10 mai 2005 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes, la problématique des enfants talibés demeure et est plus que jamais préoccupante. En 2019, on estime que plus de 100 000 enfants vivant dans des Daaras résidentiels à travers le pays ont été contraints de mendier. Rien qu’à Dakar, près de 30 000 enfants âgés de 6 à 17 ans sont toujours contraints de mendier entre 2 et 4h.



A travers cette campagne de communication, le projet « Wallu Talibe yi » va également donner un élan aux initiatives nationales en vue de l'adoption et de la mise en œuvre d'un cadre législatif et politique efficace inspiré et soutenu par les communautés.



« La prévention et la réduction de la mendicité forcée des enfants talibés au Sénégal est un défi majeur pour tous les acteurs de la protection. C’est pour cela que Save the Children, avec l’appui de USAID, compte impulser une dynamique locale et nationale afin que des actions fortes et pérennes soient prises pour une protection intégrée et holistique des enfants talibés pour un objectif ‘zéro mendicité forcée’», déclare Emilie Fernandes, Directrice Pays de Save the Children.



Au regard de leur fort impact communautaire et de la complexité de la question de la mendicité forcée des enfants, Save the Children a veillé à impliquer dans cette campagne, les municipalités, les leaders communautaires et religieux, les Ndeyou daara et les maitres coraniques, pour véhiculer des messages forts basés sur leurs vécus et connaissances et promouvoir des changements durables dans le comportement des communautés.



Ce projet d’une durée de 3 ans (2022 – 2025) permettra à 6 500 talibés (apprenants) de bénéficier d’un environnement protecteur et des services de protection et de bien-être en plus de soutenir des mécanismes pour générer des ressources locales durables et renforcer le fonctionnement des daaras en soutenant le modèle de daaras communautaires.