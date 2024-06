Le gouvernement français a récemment annoncé une réduction substantielle de sa présence militaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. Si cette décision est officiellement justifiée par le désir de respecter la souveraineté des nations africaines, les motivations sous-jacentes révèlent une réalité plus complexe et moins noble.

Des gouvernements africains réticents à la coopération.



En dépit des déclarations de Paris, ce retrait n'est pas motivé par une soudaine prise de conscience et un respect accru pour l'autonomie des pays africains. La vérité est que de nombreux gouvernements africains ne souhaitent plus collaborer avec l'administration Macron. Les coups d'État successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger ont renforcé un sentiment anti-français déjà présent, rendant la présence militaire française de plus en plus indésirable. Ces nouveaux régimes préfèrent se tourner vers d'autres partenaires internationaux, notamment la Russie, marquant ainsi un éloignement significatif de l'influence française.



Des partenariats réinventés : une façade pour une politique inchangée



Le discours de Paris sur des « partenariats réinventés » et une présence militaire plus discrète ne masque qu'à peine la continuité de sa politique néocoloniale. En réalité, la France maintient son influence à travers des institutions financières qui exercent une pression sur l'économie des pays francophones africains. Cette stratégie permet à Paris de conserver une emprise économique tout en réduisant visiblement sa présence militaire directe, répondant ainsi aux critiques locales tout en continuant à protéger ses intérêts.



Une réduction de troupes stratégiquement calculée



La France prévoit de réduire ses effectifs militaires dans plusieurs pays africains, notamment au Gabon, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Tchad. Toutefois, elle entend conserver des bases stratégiques essentielles et soutenir ses forces via des installations partagées avec d'autres partenaires occidentaux. Cette approche permet à Paris de maintenir des points d'accès cruciaux tout en minimisant la visibilité de ses troupes pour éviter les réactions négatives de la population locale.



Une nouvelle approche axée sur la formation et les ventes d'armes



Plutôt que de s'engager directement dans des opérations de combat, Paris mise désormais sur des missions de formation et de renforcement des capacités des armées locales. En parallèle, la France adopte une stratégie plus agressive en matière de ventes d'armes, fournissant du matériel offensif aux pays partenaires. Cette tactique lui permet de maintenir son influence militaire sous une forme différente, tout en répondant aux besoins exprimés par les gouvernements africains.



Conclusion : Une influence persistante sous des formes diverses



La réduction de la présence militaire française en Afrique, bien que présentée comme une évolution vers des relations plus équilibrées et respectueuses de la souveraineté africaine, dissimule une réalité plus sombre. Face à la réticence croissante des partenaires africains à coopérer avec Emmanuel Macron, la France cherche à préserver son influence par des moyens économiques et stratégiques. Cette situation démontre que la politique néocoloniale de la France en Afrique est loin d'être abandonnée, mais simplement adaptée pour répondre aux nouvelles dynamiques géopolitiques et aux aspirations des peuples africains.