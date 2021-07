Réduction du taux de chômage: le Sénégal connait des avancées notoires, selon le CRES

Il ne reste plus qu’une seule ligne à franchir par le Sénégal pour atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD) en matière de lutte contre le chômage. En réalité, les Nations unies avaient demandé aux pays sur les cinq années à venir de « parvenir au plein emploi productif et de garantir à toutes les femmes et à tous les hommes, y compris les jeunes et les personnes handicapées, un travail décent et un salaire égal pour un travail de valeur égale ».



Sur la question liée au chômage, le Sénégal a obtenu la mention « Mieux », d’après le nouveau bulletin d’Afro baromètre sur les ODD. Bien que le pays progresse dans la réduction du chômage, l’enquête révèle cependant que « l’écart entre les sexes en matière de chômage s’aggrave ».



Le bulletin ODD d’Afro baromètre démontre également des progrès sur l’égalité des sexes dans le contrôle financier, mais une régression partielle en ce qui concerne l’égalité des sexes dans l’utilisation des technologies. « Le pays montre des progrès mitigés en matière d’accès à l’eau potable et aux infrastructures, ainsi que par rapport à la confiance dans les institutions de l’Etat », indiquent les enquêteurs du Cres, rapportés par L'AS.



Sur les questions relatives à l’éducation et à la sensibilisation, l’étude montre que le Sénégal a connu quelques avancées. Mais les choses empirent sur plusieurs autres indicateurs, notamment la pauvreté, la faim, l’accès aux soins médicaux, les inégalités, et la corruption perçue de l’Etat.



Il convient de rappeler que le gouvernement est en train de faire une batterie de réformes dans la réduction du chômage. En atteste la décision du chef de l’Etat de débloquer 150 milliards FCFA, dont 80 alloués au recrutement de 65000 jeunes dans les domaines de l’éducation, de la sécurité et de l’hygiène publique.