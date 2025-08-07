Réduction du train de vie de l’État : Abdou Mbow accuse le régime de contradiction

L’Alliance pour la République (APR) a tenu une conférence de presse ce jeudi pour réagir au plan de redressement économique récemment présenté par le Premier ministre. Le député et membre dudit parti Abdou Mbow n’a pas mâché ses mots. Il a remis en cause l’efficacité des mesures annoncées.



« Le Président Diomaye a dit qu’on allait réduire le train de vie de l’État et qu’ils ont diminué 50 milliards FCFA. Si vous vous souvenez de notre régime, rien qu’en téléphonie, nous avons diminué 100 milliards FCFA », a-t-il rappelé. Avant de nuancer : « Les 50 milliards FCFA qu’ils ont diminués, ils pensent qu’on va oublier les fonds politiques ? On ne les oubliera pas, ni l’augmentation du budget de la Primature de 6 milliards FCFA, ni celui de l’Assemblée nationale. »



Selon Abdou Mbow, la réalité contredit les engagements du gouvernement actuel. « Les fond politiques on ne les oubliera pas ni l’augmentation du budget de la Primature (de 6 milliards FCFA) ni celui l’Assemblée nationale. Au lieu de diminuer le train de vie de l’État, ils l’augmentent et utilisent le Sénégalais lambda pour financer le fonctionnement de l’État », a-t-il accusé.



Revenant sur les initiatives de l’ancien régime, le porte-parole de l’APR a cité l’exemple du Président Macky Sall en 2012. « Dans le cadre de la réduction du train de vie de l’État, le Président Macky Sall avait mis en place une commission. Il n’a pas embauché un cabinet Mazars pour le faire, il est allé voir l’Inspection générale d’État (IGE). À l’époque, c’est Nafy Ngom Keïta qui la dirigeait. »



Il poursuit « le 21 mai 2012, elle a fait son rapport et l’a présenté au président de la République. Le 22 mai 2012, le président Macky Sall a pris des décisions portant sur la suppression de 59 agences et directions. Ça, ce sont des mesures concrètes. » À ses yeux, le gouvernement actuel n’offre pas les mêmes garanties. « Les 50 milliards FCFA dont il parle, jusqu’à présent on ne sait pas quelle agence ou direction sera supprimée, ni ce qui a réellement été réduit dans le train de vie. Cette promesse de réduction, c’est de la poudre aux yeux. »