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Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle à la mobilisation contre une « forfaiture »



Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle à la mobilisation contre une « forfaiture »
L'homme politique Barthélémy Dias a lancé un appel à la mobilisation générale contre le projet de révision constitutionnelle. Dans une déclaration officielle, il a invité les militants de son parti à s'unir aux forces vives de la nation pour rejeter ce texte qu'il qualifie de « forfaiture en gestation ».

"J’invite nos militants de SBB à se mobiliser autour des forces vives de la nation pour dire NON à cette forfaiture en gestation", a-t-il déclaré sur sa page Facebook.
 
Cette réaction survient dans un contexte de vives tensions politiques autour des réformes de la charte fondamentale à l'Assemblée nationale. L'ancien maire de Dakar et opposant accuse les autorités de vouloir imposer des modifications constitutionnelles qui menacent l'équilibre des institutions et les acquis démocratiques.
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Dimanche 28 Juin 2026 - 19:21


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