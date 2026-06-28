Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle à la mobilisation contre une « forfaiture »

L'homme politique Barthélémy Dias a lancé un appel à la mobilisation générale contre le projet de révision constitutionnelle. Dans une déclaration officielle, il a invité les militants de son parti à s'unir aux forces vives de la nation pour rejeter ce texte qu'il qualifie de « forfaiture en gestation ».
"J’invite nos militants de SBB à se mobiliser autour des forces vives de la nation pour dire NON à cette forfaiture en gestation", a-t-il déclaré sur sa page Facebook.
Cette réaction survient dans un contexte de vives tensions politiques autour des réformes de la charte fondamentale à l'Assemblée nationale. L'ancien maire de Dakar et opposant accuse les autorités de vouloir imposer des modifications constitutionnelles qui menacent l'équilibre des institutions et les acquis démocratiques.
"J’invite nos militants de SBB à se mobiliser autour des forces vives de la nation pour dire NON à cette forfaiture en gestation", a-t-il déclaré sur sa page Facebook.
Cette réaction survient dans un contexte de vives tensions politiques autour des réformes de la charte fondamentale à l'Assemblée nationale. L'ancien maire de Dakar et opposant accuse les autorités de vouloir imposer des modifications constitutionnelles qui menacent l'équilibre des institutions et les acquis démocratiques.
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