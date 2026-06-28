Réforme constitutionnelle : Barthélémy Dias appelle à la mobilisation contre une « forfaiture »

L'homme politique Barthélémy Dias a lancé un appel à la mobilisation générale contre le projet de révision constitutionnelle. Dans une déclaration officielle, il a invité les militants de son parti à s'unir aux forces vives de la nation pour rejeter ce texte qu'il qualifie de « forfaiture en gestation ».



"J’invite nos militants de SBB à se mobiliser autour des forces vives de la nation pour dire NON à cette forfaiture en gestation", a-t-il déclaré sur sa page Facebook.



Cette réaction survient dans un contexte de vives tensions politiques autour des réformes de la charte fondamentale à l'Assemblée nationale. L'ancien maire de Dakar et opposant accuse les autorités de vouloir imposer des modifications constitutionnelles qui menacent l'équilibre des institutions et les acquis démocratiques.