Réforme des retraites: La France Insoumise fait du porte à porte pour mobiliser ses soutiens

Tracts en main, Jérôme Legavre sillonne les logements de ce quartier populaire de Château-Thierry à quelques dizaines de kilomètres au nord-est de Paris, rapporte, Aurélien Devernoix du service politique de RFI.



« Bonjour Madame, je suis député de La France Insoumise et on diffuse ce tract contre la réforme des retraites de Macron ». Parler réforme des retraites délie facilement les langues : « C’est effrayant, on ne trouve pas le terme. C’est inadmissible », lui répond son interlocutrice. « C’est vrai qu’il y a plus de 80% des gens qui considèrent que cette réforme est absolument inacceptable… », abonde Jérôme Legavre.





L'objectif de ce porte-à-porte est de convaincre les Français de se mobiliser pour la journée du 7 mars, devenue le cœur de la stratégie insoumise, faute de présence au Sénat. « Bien évidemment, les débats parlementaires jouent un rôle, mais le centre de gravité de toute la situation, c’est ce qui va se passer le 7 mars et à partir du 7 mars », assure le député.



Accueil positif

Mais si l’accueil est très largement positif, le bruit et la fureur déployés par LFI lors des débats à l’Assemblée nationale ont laissé quelques traces. « Gueuler pour gueuler. Apparemment, pour perdre du temps et avoir fait passer le texte au Sénat, c’est tout ce que ça a fait en fait », reproche un citoyen à Jérôme Legavre. « Oui, mais il y a un acquis par contre. C’est que ce n’est pas passé à l’Assemble », le reprend-il. Dans ces appartements à loyers modérés, c’est surtout la flambée des prix qui inquiète. « Tout a augmenté, c’est plus important pour moi que de se focaliser sur la retraite… ».



Une conjonction des colères sur laquelle compte bien s’appuyer La France Insoumise, pour davantage se faire entendre en dehors du Parlement.