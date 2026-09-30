Élections locales : AJ/PADS décide d'aller à la conquête des 15 collectivités du département de Kolda

Pour And Jeef/PADS, les prochaines élections locales constituent une opportunité de proposer une nouvelle alternative politique aux populations du département de Kolda. Le parti de Landing Savané compte ainsi aligner des candidats dans les 15 collectivités territoriales du département.

Face à la presse, Dr Massirin Savané a appelé à la mise en place d’une « coalition forte autour du programme de Gauche » afin de partir à la conquête des communes. Selon lui, cette démarche doit permettre de répondre aux nombreuses difficultés auxquelles les populations du Fouladou restent confrontées.

« Ici, tout est priorité », a-t-il déclaré, évoquant notamment la situation des jeunes. Pour le responsable d’And Jeef/PADS, le manque de perspectives pousse une partie de la jeunesse vers la conduite de motos Jakarta, tandis que d’autres tentent de rejoindre l’Europe au péril de leur vie à bord de pirogues de fortune.

Des infrastructures à l’arrêt

Dr Massiré Savané a également dénoncé l’état de plusieurs infrastructures structurantes dans la région. Il cite notamment la boucle du Fouladou, la route Kolda-Salikégné ainsi que le chantier de l’université, qu’il affirme être à l’arrêt.

Sur le plan sanitaire, le responsable politique estime également que le département reste confronté à d’importantes insuffisances. Il a notamment déploré les évacuations de malades vers Sédhiou, où se trouve, selon lui, un établissement hospitalier de niveau 3.

À ces difficultés s’ajoute, l’enclavement de plusieurs collectivités. Une situation qui handicape particulièrement les producteurs, confrontés à des difficultés pour acheminer et écouler leurs productions sur les marchés, a-t-il expliqué.

C’est dans ce contexte que la fédération départementale d’And Jeef/PADS a décidé de présenter des listes dans l’ensemble des collectivités du département. Dr Massirin Savané sera lui-même le candidat du parti dans la commune de Kolda.

Le bureau fédéral de And Jeef/PADS entend présenter des candidats dans l’ensemble des 15 collectivités territoriales du département de Kolda lors des prochaines élections locales. L’annonce a été faite ce mardi 29 septembre par le secrétaire général de la fédération départementale, Dr Massirin Savané, lors d’un point de presse tenu à son domicile familial, au quartier Doumassou, dans la capitale du Fouladou.