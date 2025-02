Reforme du Conseil national de la jeunesse : le Comité de pilotage officiellement installé ce lundi

🔴 Le Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture Khady Diene Gaye,a procédé lundi à Dakar, à l’installation du Comité de Pilotage de la Réforme du Conseil National de la Jeunesse du Sénégal.



Dans le but de moderniser et rendre la structure plus représentative des aspirations des jeunes du pays, la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye a procédé à l’installation officiel, ce lundi dans les locaux du ministère du comité de pilotage de la réforme du Conseil national de la jeunesse du Sénégal (CNJS).Lors de la cérémonie, la ministre a souligné que l’objectif principal du Comité est de revoir la forme et le fond du CNJS pour le transformer en un organe consultatif plus fonctionnel et plus adapté aux besoins actuels de la jeunesse sénégalaise. « Le comité a pour mission de réviser les textes juridiques et réglementaires, la composition, le mode électoral, la gouvernance et le fonctionnement du CNJS », a précisé Khady Diène Gaye.Le diagnostic effectué en 2023 a révélé plusieurs problèmes au sein du CNJS, tels que le non-respect des dispositions statutaires, un cadre juridique inadapté, une lourdeur organisationnelle, ainsi qu’une fiabilité limitée du mode électoral. Ces lacunes ont poussé à une révision en profondeur de la structure.