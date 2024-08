Réformes du système électoral : des organisations de la société approuvent la co-production d'un livre blanc

Cette déclaration sur les réformes de consolidation du système électoral repose sur trois points. Qui sont d'abord marqués par une volonté de réforme électorale ensuite le réaménagement du calendrier électoral marqué par la tenue probable des prochaines élections législatives et enfin la volonté unanime de toutes les organisations à oeuvrer pour la paix et le renforcement de la cohésion nationale.



Outre mesure, ces organisations ont également approuvé la co-production d'un livre blanc "de recommandation citoyenne". Cette idée est en perspective de la participation à la journée de concertations nationales telle qu'annoncée par le Président Bassirou Diomaye Faye. Mais au-delà, la co-production de ce livre blanc, comme il est indiqué par ces futurs éditeurs "contribue efficacement à la réforme du processus électoral et la modernisation du système partisan au Sénégal".



A terme, toutes les parties prenantes à ce conclave s'engagent à porter le plaidoyer pour la mise en oeuvre des axes discutés. Qui sont entre autres : "le renforcement des organes de gestion électorale, la rationalisation/modernisation du système et le financement de la vie, la revue du système de parrainage etc".