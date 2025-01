Réformes sociales : Abass Fall annonce de nouveaux codes et l’inclusion des émigrés dans le système de retraite

Dans une interview accordée au journal Le Soleil, Abass Fall, ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, a annoncé que ses services finalisent actuellement les décrets d’application des nouveaux codes du travail et de sécurité sociale. Il a également abordé les enjeux de la fusion entre l’Institut de Prévoyance des Retraités du Sénégal (Ipres) et la Caisse de Sécurité Sociale, ainsi que le Pacte de stabilité Sociale.



Selon le ministre, des avancées significatives sont en cours pour moderniser ces cadres législatifs essentiels. « C’est dans le circuit. Nos services sont en en train de travailler sur les décrets d’application. Cette année, il y aura un nouveau Code du travail et le Code de sécurité sera beaucoup plus extensible. Il prendra en compte plusieurs réformes de l’Ipres et de la Caisse de sécurité sociale. Il y a beaucoup d’innovations et les travailleurs seront beaucoup plus sécurisés au niveau du Code de sécurité sociale », a déclaré le ministre du Travail.



Abass Fall a également mis en avant une innovation clé : l’extension des pensions de retraite aux travailleurs émigrés.

« De nombreux émigrés travaillaient et n’avaient pas la chance d’avoir une pension de retraite. Maintenant, des Sénégalais qui travaillent ailleurs peuvent récupérer leurs pensions ici au Sénégal », a-t-il dit.



Le ministre a évoqué les défis et les enjeux entourant le projet de fusion l’Institut de prévoyance des retraités du Sénégal (Ipres) et la Caisse de sécurité sociale.



« C’est un projet que j’ai trouvé sur place. Il y a une grande réflexion que j’ai trouvée sur place. Ce n’est pas facile, mais c’est un dossier qui est en train d’être traité au niveau du ministère. Il y a beaucoup d’enjeux autour de cette question. Il y a des intérêts personnels, du patronat, des syndicats. Ce sont des questions de positionnement et de pouvoir qu’il faut gérer », a confié Abass Fall.