Réfugiés burkinabè en Côte d'Ivoire: de nouveaux sites en construction pour les accueillir

Pour l'instant, ces réfugiés sont hébergés dans des familles hôtes. Ils devraient tout prochainement s'installer dans deux sites construits par les autorités ivoiriennes dans les régions du Tchologo (départements de Ferkéssédougou, Kong et Ouangolodougou) et du Bounkani (départements de Tehini, Bouna, et Doropo), comme l'explique Papa Kysma Sylla, le représentant du HCR en Côte d'Ivoire, au micro de notre correspondante à Abidjan, Bineta Diagne.



« Ces sites ont été construits en l’espace de, je dirais, deux mois. Normalement, on devrait recevoir les premiers réfugiés à la fin de ce mois. Le nécessaire pour recevoir les réfugiés se fait sur place. En termes d’assistance, le gouvernement s’est engagé à les couvrir pendant trois mois sur fonds propres. Le gouvernement leur permet d’avoir accès à l’éducation et à la santé.



J’aimerais ici réitérer le fait que les sites que vous voyez dans le nord sont financés à cent pour cent par l’État de la Côte d’Ivoire. Le HCR apprécie cette nouvelle manière d’assister les réfugiés dans le sens où nous avons préservé, si j’ose dire, la paix, la stabilité dans les zones frontalières de la Côte d’Ivoire qui reçoivent les réfugiés, mais aussi un lien a été fait avec les différents programmes de développement de la Côte d’Ivoire. »