Refus de remettre les fiches au mandataires de Sonko: Birahim Seck demande au ministre de l’Intérieur de rappeler la DGE à l’ordre

La décision de justice du tribunal d’instance de Ziguinchor le 12 octobre 2023 portant réintégration de Ousmane Sonko sur les listes électorales, n’est toujours pas appliquée par l’administration électorale.



Le mandataire du candidat s’est rendu deux fois à la Direction générale des élections pour récupérer les fiches de parrainage de Ousmane Sonko. Mais on lui a carrément refusé l’accès.



Une entorse au droit et un pied de nez à l’institution judiciaire que plusieurs personnalités de la Société civile dénoncent. Dont Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil, qui demande au ministre de l’Intérieur de rappeler le directeur des élections à l’ordre.



« M. le Ministre SIDIKI KABA, il est de votre responsabilite d´instruire la DAF et la DGE pour permettre au mandataire de M.Sonko de retirer les fiches de parrainage. Nous réitérons notre proposition d'avoir une autorité non partisane pour l'organisation de l'élection présidentielle », a écrit le patron de la filiale sénégalaise de Transparency International.