Refus de se faire délivrer un permis de visite pour voir Sonko, Mimi Touré se décharge sur le Doyen des juges Omar Maham Diallo

Après une première visite non concluante à la prison du Cap Manuel où l’ancienne Premier ministre a été éconduit pour cause de tampon non conforme sur son permis de visite, Aminata Touré s’est rendue ce mardi au tribunal de Dakar pour chercher un nouveau permis de visite en bonne et due forme. Malheureusement, elle n’a pas été reçue par le Doyen des juges Omar Maham Diallo.



« Monsieur le Juge Makham Diallo, Je me suis déplacée pour venir dans vos bureaux solliciter personnellement un permis de visite à Ousmane Sonko. Je suis au regret de constater qu’en tant qu’ancienne Garde des Sceaux, vous m’ayiez pas fait la courtoisie de me recevoir pour me motiver votre refus de me délivrer le dit-permis », a-t-il écrit sur ses Réseaux sociaux.



Avant de poursuivre: « Monsieur le Juge Diallo, je vous enjoins de cultiver l’élégance républicaine marque des grands magistrats qu’a connu le Sénégal et vous demande conformément à la loi de me délivrer un permis de visite à Ousmane Sonko ».