Refus des propriétaires hôteliers de louer leurs réceptifs à l'État : déçu, Macky Sall prend une sanction

Le président Macky Sall qui doit rencontrer de ce jeudi au Palais le comité de crise pour évaluer la lutte contre le coronavirus a fait état mercredi en conseil des ministres, de sa déception devant certains propriétaires hôteliers. Déçu par cette position, le président Sall a pris une sanction.



Avant cette décision du chef de l'État, les responsables du secteur du Tourisme s'étaient rencontrés pour identifier les besoins en lits, pour une meilleure prise en charge des cas contacts et des Sénégalais revenus des pays à risque dont le confinement était devenu une nécessité. Plusieurs réceptifs hôteliers ont été ciblés et 4.000 lits identifiés.



Mais à la dernière minute, beaucoup de propriétaires d'hôtel ont opposé à l'État un refus poli d'accueillir des cas suspects au coronavirus, avec à la clef, selon un membre du gouvernement à L'Observateur.



Macky qui goûte peu cette décision de ne pas participer à l'effort national, en louant et non en cédant leurs réceptifs, pour 50.000 FCFA la chambre par jour et par personne au ministère de la Santé, a demandé leur exclusion pure et simple des mesures prises par l'État du Sénégal, comme la répartition des 100 milliards FCFA prévus pour les secteurs touchés par la crise de la pandémie du coronavirus.



Finalement, à Dakar, ce ne sont que 4 hôtels, Lagon 2, Ibis Novotel Dakar, Hôtel Savana de Dakar, et Ngor Diarama qui ont fini par être retenus par arrêté préfectoral. Pour le président de la République pas besoin d'utiliser la force publique pour soumettre les aux mesures de réquisition.



"Nous n'avons pas besoin de bras de fer. Il faut agir en conséquence", a laissé entendre le chef de l'État sans rancune. Le ton serein, mais assez ferme pour témoigner du sentiment de la déception qui l'anime, estime L'Obs.