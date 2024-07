Règlement intérieur de l'Assemblée nationale : un groupe de travail pour la réactualisation du Règlement intérieur mis sur pied.

L'on s'achemine peut-être à une issue heureuse dans le bras de fer opposant la majorité à l'Assemblée nationale et le régime actuel. Ce climat de conflit a eu comme effet immédiat la non tenue de la déclaration de politique générale du Premier ministre, Ousmane Sonko. Ce dernier se sentant visé menaçait de le faire hors de l'hémicycle.



Mais depuis quelques temps, Abdou Mame Diop et Diomaye Faye sont dans la logique de fumer le calumet de la paix pour sauver les meubles. Le Président de la République en premier avait confié lors de son entretien avec la presse pour les cent jours de sa gouvernance s'être entretenu avec Abdou Mame Diop pour trouver une heureuse issue à ce goulet d'étranglement. Dès lors, la volonté du Président Diomaye restait à tout égard manifeste.



Un vent nouveau souffle encore du côté de la place Soweto. Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le bureau de l'Assemblée nationale informe qu'à la "suite à plusieurs réunions tenues entre les Présidents des Groupes parlementaires, et sur instruction du Président de l'Assemblée nationale Monsieur Amadou Mame DIOP, un groupe de travail pour la réactualisation du Règlement intérieur a été mis sur pied". Et dans son intention de décrisper l'atmosphère, le Président du Parlement ne compte pas s'arrêtait en si bon chemin.





Dans ce cadre, ce groupe de travail composé des représentants des trois (3) Groupes et du représentant des Non-inscrits, assistés par l'administration de l'Assemblée nationale s'est réuni les 23 et 24 juillet 2024. Ainsi, informe le communiqué, "les conclusions du groupe de travail seront déposées sur la table du Président de l'Assemblée nationale ce mercredi 24 juillet 2024".