Régularisation des VTC, réunion avec Dolel transport, menaces de paralysie du secteur : un nuage d’incertitude sur le transport au Sénégal

Hier en entrevue avec le ministre El Malick Ndiaye, ce dernier leur a signifié la volonté du gouvernement de régulariser ces types de transport. Mais cette régularisation de l’avis de Oumar Diouf président de cette entité sera encadrée de sorte que toutes les parties vont s’y retrouver. Au bout du fil, confie-ti-il, “la régularisation sera bien statuée par les autorités. Je donne juste l’exemple des “War Gaïndé”. Ces types de voitures une fois régularisées seront forcément contraintes de prendre départ au niveau des gares routières”.



Mais pour l’heure, comme l’affirme monsieur Diouf, “nous sommes en train de nous concerter à notre niveau pour voir les mesures à prendre par rapport à l’annonce du ministre de régulariser ces types de transport. Nous ne sommes pas d’accord avec lui et il nous a pris au dépourvu en faisant cette annonce”. La stratégie de cette frange des syndicats du transport est de fédérer toutes les forces revendicatives du secteur pour faire face au ministre du transport.







Le secrétaire général chargé de la communication de Dolel transport, Malick Diop se montre beaucoup plus virulent sur la question. Intervenant sur les ondes de la RFM, lors du journal de midi, monsieur Diop déclare, “le président Modou Seck a interpellé le ministre sur les concurrences déloyales et les transports irréguliers favorisés par les applications. Il l’a aussi interpellé sur le décret 847 signé par le président sortant, Macky Sall mais à notre grande surprise, il a clairement dit que ces modes de transports vont être légalisés. Et nous avons également constaté qu’ils ne veulent pas se prononcer sur les applications. Nous prenons acte”.



A l’issue de cette rencontre, de larges consultations sont en cours avec les autres syndicats de transport. Ce qui n’augure pas de lendemains meilleurs pour le secteur. Sur ce, les propos du chargé de la communication sont moins rassurants.” Nous n’écartons pas de paralyser le système de transport dans toute sa diversité, à savoir le transport urbain, interurbain, les gros porteurs et les transports de marchandises” , tel est l’avertissement de monsieur Diop.