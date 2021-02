Régularisation des orphelins du "Joola" et paiement des indemnités : Macky Sall actionne son gouvernement

Bonne nouvelle pour les victimes du bateau le "Joola" qui a chaviré au large de la Gambie, alors qu'il reliait Ziguinchor à Dakar le 26 septembre 2002, faisant 1 863 victimes. Le président de la République, Macky Sall, a demandé à son gouvernement de prendre toutes les dispositions pour "régulariser les orphelins du "Joola" non déclarés pupilles de la Nation" et "de payer la " somme destinée aux ayants droits".



"Sur la question liée à la prise en charge financière du dossier des orphelins du "Joola" non déclarés pupilles de la Nation, le Président de la République demande, au Ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants, de prendre toutes les dispositions, en relation avec le Ministre des Finances et du Budget, afin, d’une part, de régulariser la situation de ces derniers, et, d’autre part, de procéder au paiement de la somme destinée aux ayants droits", peut-on lire dans le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi 17 février 2021.