Régulation et contrôle des loyers: Macky Sall exige que ce soit fait d'ici fin décembre

Le président de la République, Macky Sall a donné un ultimatum à son ministre de Commerce et des Petites et Moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta pour la régulation et le contrôle des loyers. Il lui demande "de finaliser, d’ici fin décembre 2021, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif national".



"L’urgence de finaliser, d’ici fin décembre 2021, l’entrée en vigueur du nouveau dispositif national de régulation et de contrôle des loyers", est bien inscrite dans le communiqué du Conseil des ministres de mercredi 17 novembre.



Une réunion a été organisée dans ce sens mardi 16 novembre 2021. Lors de la rencontre, les acteurs immobiliers et les différents ministères chargés de cette question, se sont évertués à proposer des mesures urgentes pour la stabilité et la régularisation du loyer au Sénégal. Entre autres mesures retenues, il y a la mise en place urgente de l’Observatoire national du loyer et la révision du problème des cautions.