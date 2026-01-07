Réhabilitation de la fresque de Pape Ibra Tall : Amadou Ba dénonce «une atteinte à l’intégrité du patrimoine»

«

L'œuvre d'art public de Papa Ibra Tall, située à la Place de France à Thiès (70 km de Dakar), fait l'objet d'une vive polémique suite à sa destruction partielle. Le ministre de la Culture, Amadou Ba, a manifesté sa «vive indignation» concernant ce qu'il perçoit comme «une atteinte à l’intégrité du patrimoine artistique et à l’héritage laissé par l'un des plus célèbres artistes sénégalais».Dans un communiqué, le ministre a annoncé son intention de saisir le maire de Thiès, Babacar Diop, afin d’obtenirtoutes les informations utiles relatives aux motifs, aux conditions et au cadre décisionnel ayant conduit à cette situation» . Il a également précisé que toute action touchant une œuvre d'art ou un objet culturel, en particulier dans l'espace public, doit obligatoirement être réalisée en stricte conformité avec les lois existantes et en collaboration avec les autorités compétentes de l'État.Face à ses déclarations, le maire Babacar Diop a apporté des éclaircissements à travers une note. Selon le maire, les travaux en cours visent une restitution intégrale de la fresque, dans le strict respect de l’œuvre originale, de son sens, de sa symbolique et de l’héritage artistique de son auteur. Le maire a précisé que cette intervention s’inscrit dans une démarche assumée de sauvegarde, de transmission et de mise en valeur du patrimoine artistique national. Il a aussi souligné que cette opération a été conduite par les Manufactures sénégalaises des Arts décoratifs (Msad) de Thiès, selon le journal L’Observateur.La fresque murale de Pape Ibra Tall a été réalisée en 1973. L'œuvre est un monument de 5 mètres sur 3. Pape Ibra Tall est une figure majeure de la Manufacture des arts décoratifs (Msad) de Thiès, dont il fut le directeur.