Réhabilitation du lycée Demba Diop de Mbour : le Président Diomaye invite à plus de rigueur dans la construction des bâtiments

Le Président Bassirou Diomaye Faye a déploré le laxisme noté dans la construction de certains bâtiments invitant à plus de « rigueur » pour une meilleure conservation et entretien des édifices historiques comme celui du lycée Demba Diop.



« Je vous invite à plus de rigueur dans la surveillance des travaux parce qu’il y a trop de laxisme dans ce pays », a-t-il dit en marge de la cérémonie de lancement des activités de la 5ème journée nationale de nettoiement ‘’Setal Sunu Reew’’, dédiée aux établissements scolaires.



Une occasion pour le ministère de l’Education nationale de présenter au président de la République le projet de réhabilitation et d’extension du lycée pour un coût de plus d’1 milliard de FCFA, rapporte l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).



Il a été rapporté dans cette présentation que les derniers bâtiments du lycée sont plus fissurés que les anciens, construits dans les années 1950.



Selon le chef de l’Etat, cette situation est le résultat « d’un manque de rigueur dans le déroulement et la surveillance des travaux. »



« A chaque fois que vous devez construire une infrastructure scolaire, ne pensez pas à ce que vous mettez dans vos poches, pensez plutôt à ce que vous investissez dans la ressource humaine sénégalaise », a soutenu Bassirou Diomaye Faye qui a fait ses études secondaires au lycée Demba Diop entre 1997 et 2000.



« Si sur chaque construction que nous faisons, on nous annonce que le bâtiment est fissuré, nous n’allons jamais avancer. Nous serons toujours dans un éternel recommencement », a poursuivi le chef de l’Etat.



Selon lui « si un ouvrier est laxiste, c’est parce que son superviseur le lui permet », avant d’insister sur une « rigueur stricte dans la surveillance des travaux ».