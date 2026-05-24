Réintégration d'Ousmane Sonko à l’Assemblée nationale : L'expert électoral Ndiaga Sylla tranche le débat

Depuis son limogeage de la tête du gouvernement par le président Bassirou Diomaye Faye, le retour annoncé d'Ousmane Sonko à l’hémicycle suscite de vifs débats et sature l'espace politico-médiatique sénégalais. C'est en ce sens que l'expert électoral réputé, Ndiaga Sylla, est intervenu via une publication sur les réseaux sociaux pour mettre fin à cette polémique juridique et constitutionnelle. Selon lui, « le député qui quitte le gouvernement retrouve son mandat, à moins qu'il n'ait formulé une renonciation irrévocable par écrit. »







Cette clarification technique intervient à un moment crucial, alors qu'une partie de l'opposition accuse le parti au pouvoir de forcer une « mascarade institutionnelle ». En s'appuyant sur les textes législatifs régissant le mandat parlementaire au Sénégal, Ndiaga Sylla rappelle que la réintégration d'un ancien membre du gouvernement au sein de l'Assemblée nationale est un droit automatique, sauf en cas de démission écrite et définitive de son siège de député. Cette analyse conforte la légalité de la séance plénière extraordinaire convoquée pour ce mardi 26 mai 2026, dont l'un des ordres du jour phares est précisément la réintégration officielle d'Ousmane Sonko sur les bancs de la place Soweto.

