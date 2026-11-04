Rejet de la LFR 2026 / ADHA alerte sur le risque d'exode massif d'une jeunesse éprouvée par le chômage

L'organisation Action pour les Droits Humains et l’Amitié (ADHA) réagit au rejet du projet de loi de finances rectificative par l'Assemblée nationale le 3 novembre 2026. Dans un communiqué publié ce 4 novembre 2026 à Dakar, l'association alerte sur le fait que « quand l'instabilité institutionnelle fragilise l'économie, la jeunesse risque de prendre le chemin de l'exil ».



La structure précise que « selon l'ANSD, le chômage élargi concerne 23,5 % des jeunes âgés de 15 à 34 ans au deuxième trimestre 2026 ». L'ONG mentionne que « selon les autorités espagnoles, au moins 937 personnes sont arrivées aux îles Canaries entre le 30 octobre et le 2 novembre 2026, tandis que plus de 4 000 arrivées ont été recensées au cours du mois ».



Le président d'ADHA Adama Mbengue affirme que « le Sénégal ne doit pas devenir un pays où sa jeunesse perd confiance en l'avenir au point de chercher en mer ce qu'elle ne parvient plus à construire sur sa propre terre ». Le responsable demande une « évaluation transparente et measurable des politiques publiques de lutte contre le chômage et de prévention de la migration irrégulière ». Titres