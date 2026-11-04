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Mondiaux de surf 2026 : Cherif Fall, Ismaila Samb et Sidy Camara représentent le Sénégal au Pérou



Mondiaux de surf 2026 : Cherif Fall, Ismaila Samb et Sidy Camara représentent le Sénégal au Pérou
À l'aube des Jeux mondiaux de surf ISA 2026 qui se déroulent du 6 au 15 novembre à Punta Rocas, au Pérou, le Sénégal s'apprête à vibrer au rythme de l'élite mondiale.

Parmi les 239 athlètes venus de 53 pays pour décrocher les tout premiers sésames qualificatifs en vue des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 (LA28), la délégation sénégalaise aligne des talents d'exception en catégorie hommes ouverts, prêts à porter haut les couleurs nationales.

Sur les vagues péruviennes, l'équipe est menée par des profils complémentaires et inspirants, à l'image de Cherif Fall, figure incontournable de 29 ans originaire de Ngor et soutenu par Billabong, dont l'expérience des spots exigeants renforce le collectif.

À ses côtés, le jeune prodige dakarois Ismaila Samb (24 ans), champion du Sénégal 2022 et soutenu par le Malika Surf Camp, porte en lui la passion transmise par son grand frère Dame, transformant chaque session en un vibrant hommage à sa communauté.

Le contingent tricolore brille également par la résilience exemplaire de Sidy Camara, âgé de 29 ans et fidèle à la puissante vague de Ouakam. Autodidacte ayant débuté à 11 ans avec un accès restreint au matériel, Sidy s'est hissé au sommet de l'élite africaine à travers trois participations aux Jeux Africains de surf, animé par un objectif historique : devenir le premier surfeur sénégalais de l'histoire à se qualifier pour des Jeux olympiques.

 Alors que les séries s'apprêtent à s'élancer, toute une nation retient son souffle pour voir ses ambassadeurs bousculer la hiérarchie mondiale et transformer le rêve des Jeux olympiques de Los Angeles 2028 (LA28), en réalité.
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Fodé Bakary Camara

Mercredi 4 Novembre 2026 - 18:49


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