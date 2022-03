Rejet de la mainlevée du contrôle judiciaire : Sonko serait victime de son refus d’aller émarger

Le Doyen des juges a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire introduite par Ousmane Sonko, inculpé dans cette affaire de viol présumé et de menaces de mort contre Adji Sarr et placé sous contrôle judiciaire depuis maintenant un an. L'ordonnance rendue le 23 mars a été notifiée jeudi, à la défense du leader de Pastef, représentée par son conseil, Me Khoureissi Ba.



Par cette décision, le magistrat instructeur n'a fait que suivre le parquet dans son réquisitoire. Suite à cette sentence, «Les Echos» a voulu en savoir davantage sur les raisons du refus du Doyen des juges. Et l'on peut dire que le président de Pastef est victime de son refus de déférer au Tribunal pour émarger.



En effet, d'après nos informations, la demande de mainlevée a été rejetée par le Dji au motif que Ousmane Sonko ne s'est pas présenté le dernier vendredi du mois de février pour émarger. Pire, aucune excuse de cette absence n'a été présentée au magistrat instructeur. S'y ajoute le fait que le leader de Pastef n'a pas encore été entendu dans le fond de ce dossier.



les avocats conseillent à Sonko d'aller signer tous les mois



Cependant, suite à cette décision du juge, ses avocats lui ont conseillé de changer de fusil d'épaule et d'aller émarger conformément aux exigences de cette liberté provisoire assortie de diverses conditions contraignantes.



Pour rappel, le leader de Pastef avait annoncé qu'il cessait d'aller au tribunal pour émarger. «Je ne vais plus le faire. Je l'ai fait pendant dix mois, mais je ne peux plus respecter une institution qui ne me respecte pas», avait déclaré le maire de Ziguinchor dans une interview accordée à quelques organes de presse.



ses avocats se battent pour obtenir son audition au fond dans les plus brefs délais



Toutefois, avec la réactivation dudit dossier marquée par l'audition au fond de la propriétaire de Sweet Beauty, Ndèye Khady Ndiaye, les avocats du leader de Pastef sont en train de mettre les bouchées doubles pour faire auditionner leur client. Selon Me Khoureissi Ba, les diligences se poursuivent plus que jamais d'accord parties pour obtenir dans les meilleurs délais l'audition au fond de Ousmane Sonko.



