Relance de l’économie, Célébration de l’Aid El Kébir : l’Apr salue les décisions prises par le Président Macky Salll et sonne la mobilisation

L’Alliance Pour la République (APR) a salué les mesures présidentielles prises dans le cadre de la gestion sanitaire, économique et sociale de la pandémie de Covid-19. Seydou Guèye et ses camarades apprécient les perspectives de relance de l’économie et « se félicitent des performances affichées par notre pays », dans un communiqué.



Les décisions courageuses prises par le Président Macky Sall, avec le soutien des forces vives de la nation, ont permis à notre pays, dans un élan collectif, de conforter sa résilience, sanitaire, économique, et sociale, si l'on en croit à l'Apr.



Revenant sur les réalisations faites dans le cadre du Programme de Résilience Economique et Social, doté de 1000 milliards de francs, le parti au pouvoir rappelle que cette somme « aura également permis à l’Etat du Sénégal, de mettre en fonction plus d’une trentaine de centres de traitement sur l’étendue du territoire national, d’assurer la distribution de denrées alimentaires à plus d’un million de ménages, la prise en charge des facture d’eau et d’électricité pour les tranches sociales, ainsi qu’une aide financière de 12,5 milliards aux Sénégalais de la diaspora, l’appui au secteur privé, la préservation de l’emploi, l’approvisionnement en denrées, hydrocarbures et produits pharmaceutiques ».



Face à la crise liée à la Covid19 et le contexte mondial perturbé, « il s’agit de consolider les acquis et de maintenir la mobilisation pour casser la chaine de transmission du virus. Il nous faut maîtriser la maladie après la mise en œuvre du plan de riposte et d’endiguement, par l’adoption, avec un sens élevé de la responsabilité individuelle et collective des recommandations sanitaires, qui sont des gestes simples pour se préserver de la maladie et protéger les plus vulnérables d’entre nous », informe la même source.



Dès lors, l’Apr appelle les populations à la vigilance et au renforcement de l’engagement communautaire, avec notamment le port de masque et le respect de tous les gestes barrières, particulièrement, dans cette période d’effervescence sociale, liée à la préparation et à la célébration de l’Aid El Kébir.



Et, « exhorte l’ensemble de ses militants et responsables ainsi que ceux de Benno Bokk Yaakaar et des différentes organisations de la majorité présidentielle à engager, en relation avec les autorités locales, les acteurs communautaires, les organisations de société civile, les jeunes des ASC et les femmes de développement, des initiatives hardies et des actions citoyennes de sensibilisation et de prévention contre la maladie, à l’instar des dynamiques en cours dans certaines communes de Dakar et de l’intérieur du pays ».



Dans le même élan, l’APR félicite le Chef de l’Etat et le Gouvernement, pour la solution d’apaisement apportée au différend opposant la SEDIMA aux populations de Ndengler, en accord avec le respect des dispositions consignées dans le cadre légal de la gestion foncière de notre pays.



« Appréciant enfin, les perspectives de relance de notre économie, l’Alliance Pour la République se félicite des performances affichées par notre pays à l’issue de la première revue de l’Instrument de Coordination de la Politique Economique (ICPE) et du soutien du Fonds Monétaire International, qui devront permettre au Sénégal, de retrouver, à travers le Programme de Relance de Economique, une croissance forte, inclusive, génératrice d’emplois tout en élargissant les programmes sociaux et les 5 accès universels de « Liggeyal Eleuk »», a conclu le parti au pouvoir.